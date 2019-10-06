الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، قامت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالإفراج عن 2392 نزيلًا، منهم الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 574 سجينًا.

وفي بيان لها قالت وزارة الداخلية، إنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم (511/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو، فقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وأضافت، "كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلاً إفراجًا شرطيًا".

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.