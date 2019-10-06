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العراق.. الجيش يتدخل لأول مرة لحماية مؤسسات الحكومة في ذي قار

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الجيش العراقي: تحرير 165 منطقة من "داعش"
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المصريون ووكالات

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قال مصدر أمني عراقي، مساء الأحد، إن قوات الجيش تدخلت لأول مرة لحماية مقار الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، خشية قيام المتظاهرين باقتحامها. وكانت قوات تتبع وزارة الداخلية تتولى حماية المؤسسات الحكومية وبينها ضمنها مبنى المحافظة ومجلس المحافظة في ذي قار. وأضاف الملازم في شرطة طوارئ ذي قار محمد جميل، للأناضول، أن "قوات من الجيش العراقي وصلت الى وسط مدينة الناصرية وتولت لأول مرة حماية مؤسسات الحكومة المحلية بدلا من قوات الشرطة". وأوضح أن "الإجراء جاء بعد معلومات عن عزم المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية". وأضرم المحتجون، مساء السبت، النيران في 9 مقار ومكاتب للأحزاب السياسية الشيعية والحشد الشعبي إلى جانب مبنى تلفزيون الأهوار. ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع نحو 104 قتلى فضلًا عن أكثر من 6 آلاف مصاب، حسب بيان وزارة الداخلية. ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة. ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. -

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