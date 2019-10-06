«السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام إف سي مصر

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل فريقه لمواجهة فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:
محمد عواد في حراسة المرمى
محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع
أحمد سيد زيزو - يوسف أبباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم- كريم بامبو في خط الوسط
عمر السعيد فى خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - خالد بو طيب - اسلام جابر - امام عاشور - محمد عبد الشافي - حازم امام - مصطفي محمد.
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