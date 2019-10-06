» بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من طلائع الجيش

06 أكتوبر 2019 - 07:38 م

خطف فريق بيراميدز تعادلًا مثيرًا أمام طلائع الجيش، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وتلقى بيراميدز صدمة قوية في الدقيقة 36 بعد حصول محمد فتحي على إنذارين خلال 3 دقائق، ليقوم حكم المباراة أمين عمر بطرده.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ إيريك تراوري الجميع بإحراز الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 65، لتشتعل المباراة في ظل النقص العددي للفريق، ورغبة النادي العسكري في التعويض.

وفي الدقيقة 84، يشعل تالا نداي مهاجم طلائع الجيش، المباراة بإحراز هدف التعادل، ليتلقى بيراميدز صدمة قوية بإحراز كريم طارق هدف التقدم للنادي العسكري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ويحتفل مرتديا قناع "سوبر مان"، ليظن الجميع أن المباراة انتهت بتقدم النادي العسكري.

وفي الدقيقة 94، عاد بيراميدز بهدف قاتل عن طريق محمد فاروق بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.