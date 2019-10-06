الداخلية العراقية: "أياد خبيثة" وراء استهداف المحتجين‎

06 أكتوبر 2019 - 08:31 م

نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد، اللواء سعد معن، وقوع أي صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدًا وجود "أياد خبيثة" تقف وراء استهداف المحتجين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، للمتحدثين باسم وزارات الداخلية والدفاع والصحة، وقيادة العمليات المشتركة في العراق، تابعته الأناضول.وأكد معن أنه "هناك أياد خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين".وأشار، إلى أنه "تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين".وأوضح أن "الداخلية العراقية تستنكر الاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة من يقف خلف الاعتداءات التي طالت وسائل ‏إعلامية".‏من جهته، أكد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ‏ومؤسسات الدولة.‏وأوضح أن "التظاهرات انطلقت سلمية لكن رافقتها أعمال أساءت للمتظاهرين".بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، خلال المؤتمر نفسه، إن مستشفيات البلاد تتولى تقديم العلاج لجرحى المتظاهرين وقوات الأمن، على حد سواء.‎ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع نحو 104 قتلى فضلًا عن أكثر من 6 آلاف مصاب، حسب بيان وزارة الداخلية.ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.