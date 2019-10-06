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بالصور.. حريق هائل بمصنع للورق والكرتون بالإسكندرية

قضايا وحوادث

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أحمد سالم

حريق هائل

الإسكندرية

مصنع ورق وكرتون

اندلع حريق هائل، مساء اليوم، بمصنع للورق والكرتون، بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات، فيما تواصل قوات إدارة الحماية المدنية محاولاتها إخماد النيران والسيطرة عليها بالدفع بـ8 سيارات.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بنشوب حريق بمصنع أوراق بجوار الموقف الجديد "سيارات الأقاليم"، بدائرة القسم، غربًا.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية ومسؤولي حي غرب وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق هائل بمصنع للكارتون والورق، وجاري السيطرة علي الحريق.

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