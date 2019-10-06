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الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين الزمالك وإ سي مصر

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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد السكندري

المصريون

الزمالك

اف سي مصر

انتهى الشوط الأول بالتعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره إف سي مصر، بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

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