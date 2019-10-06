سخرية واسعة من «أدرعي» بعد تغريدة عن «حرب أكتوبر»

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أطلِق على حرب أكتوبر اسم حرب يوم الغفران نظرًا لنشوبها في أقدس يوم لليهود أي يوم الغفران والذي يوافق السادس من أكتوبر 1973″.

وشن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المصريين، حملة سخرية واسعة، من أفيخاي أدرعي، بعد حديثه عن حرب أكتوبر في الذكري الـ46 للنصر عام 1973.

وأضاف المتحدث قائلًا: “حقّق الجيشان المصري والسوري الإنجازات الهامة في المرحلة الأولى مثل اجتياز الجيش_المصري قناة السويس وانتشاره على امتداد الضفة الشرقية من القناة ولكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب".

وتابع "ففي غضون أيام ومن خلال شن الهجمات المضادة والتي اتّسمت أحيانًا بالمجازفة، وصل جيش_الدفاع إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بُعد 100 كيلومتر عن العاصمة المصرية القاهرة".

واختتم "كانت مدفعية جيش الدفاع، قادرة على إصابة المجال الجوي المحيط بالعاصمة السورية دمشق، ولكن كما قلت ‏بغض النظر عن التفاصيل العسكرية الدقيقة، فالأهم أن هذه الحرب التي بدأت بالمفاجأة أفضت في النهاية إلى السلام”.

في حين قام النشطاء بالرد على هذا المنشور، حيث قال أحدهم "انته بترغي وبتحور، ما تختصر وتقول خدونا فوق سطح الواد حمادة مش عيب يعني".

وأضافت أخرى: " 6 أكتوبر كان يوم عيدهم، خدنا الأرض وخدنا العيد تحيا مصر.. أكتوبر"، فيما قال آخر "سوسن تقريبا عامل الصفحة دي مخصوص عشان، ندخل نشتمه و نروح".



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