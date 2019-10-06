» أسعار الذهب تشهد استقرارًا في نهاية تعاملات يوم النصر

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أسعار الذهب

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نهاية تعاملات

يوم النصر

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد -6-10-201، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعًا، حيث سجل 682 جنيهًا للجرام، وهو نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن عيار 21 شهد تراجعًا بقيمة جنيهين للجرام خلال أمس، بعد موجة بيع من جانب المستثمرين صباح اليوم، وثبات أسعار الدولار الأمريكي عالميًا، ما يزيد من الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر.

وشهد الذهب حالة من الارتفاع الكبير 20 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي، وركودًا في المبيعات خلال الأيام الحالية.

ولا يزال الذهب يشهد تذبذبًا في الأسعار، ولا تزال مبيعاته تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.

وجاءت أسعار الذهب كالآتي:

عيار 21  682 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 783 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 582 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5457 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1504 دولارات.


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