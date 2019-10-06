» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام إف سي مصر

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام إف سي مصر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ3 من بطولة الدوري العام.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سي مصر الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.

الشوط الأول

بدأ نادى مصر اللقاء بالتزام دفاعى وسط محاولات الزمالك الهجومية وفى الدقيقة 15 نجح المغربى أشرف بن شرقى فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما جعلت اللاعب المغربى منفردا بالحارس ليضعها فى شباكه.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومى بحثاً عن تأمين الهدف بتسجيل هدف ثانى ولكن فى الدقيقة 25 باغت هشام عبد الحميد لاعب نادى مصر، محمد عواد حارس الأبيض، بتسديدة قوية تصدى لها عواد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه وفى الدقيقة 27 جاءت عرضية خطيرة لنادى مصر من ركلة ركنية وسط خروج خاطئ لعواد ولكن أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر جاءت رأسيته بجوار القائم وسط محاولات بعد ذلك من الزمالك للسيطرة على أحداث المباراة.

وأشهر الحكم طارق مجدى، أول إنذار أصفر فى اللقاء فى الدقيقة 34 لمصطفى كالوشا ظهير نادى مصر بعد تدخله مع المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك واحتسب ركلة حرة للأبيض نفذها عبد الله جمعة ولكن لم ينجح لاعبى الأبيض فى ترجمة الخطورة إلى أهداف ثم دفع عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر بمحمد جمال بدلا من أحمد الصعيدى فى الدقيقة 35 لزيادة الربط بين خط الوسط والهجوم فى محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية لإدراك التعادل لينجح عمر حبشى فى خطف هدف التعادل لنادى مصر فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والذى يعد بمثابة هدفا تاريخيا للفريق الصاعد حديثا للدورى حيث يعد أولى أهدافه فى المسابقة منذ صعوه لعدم تمكنه من تسجيل أية أهداف فى أول جولتين.

الشوط الثانى

جاءت البداية هجومية سريعة من الزمالك ونجح بامبو فى صناعة فرصة محققة لعمر السعيد الذى حولها برأسه بجوار القائم ثم دفع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى الدقيقة 54 بمصطفى محمد بدلا من بامبو لزيادة القوة الهجومية ومن ركلة ركنية فى الدقيقة 60 مرر بن شرقى إلى أوناجم الذى اخترق دفاع نادى مصر ومرر كرة إلى عمر السعيد ولكن أهدر الأخير الفرصة الثانية المحققة لفريقه فى هذا الشوط.

وفى الدقيقة 65، شكل عمر حبشى الخطورة محددا على مرمى الزمالك بالانطلاق ومراوغة عبد الله جمعة ولكن تدخل عواد فى الوقت المناسب وأمسك بالكرة ثم دفع ميتشو بثانى تغييراته فى الدقيقة 66 بالدفع بإمام عاشور بدلا من محمد أوناجم وسط سيطرة كاملة بعد ذلك للزمالك على أحداث اللقاء ولكن دون جدوى ودفع عبد الناصر محمد بثانى تغييراته بنزول بمحمود شبانة فى الدقيقة 70 بدلا من عمر حبشى ثم دفع ميتشو بآخر تغييرات الزمالك بنزول حازم إمام بدلا من أشرف بن شرقى فى الدقيقة 79.

وواصل الزمالك بحثه عن هدف الفوز ودفع عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر بآخر تغييراته بنزول أحمد الشيخ بدلا من مصطفى سلطان فى الدقيقة 84 واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل الضائع وسط محاولات الأبيض المستمرة وفى الدقيقة 95 سدد إمام عاشور كرة قوية ولكن فى وسط المرمى ليتصدى لها بسهولة حارس إف سي مصر وكاد الأخير إن يخطف له أحمد الشيخ هدف الفوز فى الدقيقة 96 بعدما انفرد أحمد الشيخ بعواد ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء أنقذ فيها عواد الأبيض من تلقى هدفا ثانى واستمرت الدقائق لحين الوصول إلى الدقيقة 99 وسط محاولات بيضاء لخطف هدف الفوز دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل.