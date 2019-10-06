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الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

تشريعية تونس.. التصويت بالداخل 41.32 بالمئة والخارج 16.4 بالمئة

عرب وعالم

تونس
تونس

المصريون ووكالات

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية كانت في حدود 41.32 بالمئة داخل تونس و16.4 بالمئة خارجها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للهيئة، مساء الأحد، عقب إغلاق مراكز الاقتراع.
وأظهرت النتائج التّقديرية لشركة "سيغما كونساي" المختصة في سبر الآراء (خاصة) تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات بحصولها على نسبة 17.5 بالمئة من الأصوات، تلاها حزب قلب تونس الذي يرأسه مرشح الرئاسة السجين نبيل القروي بنسبة 15.6 بالمئة.
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على الفوز بـ217 مقعدا، هي إجمالي مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وأدلى الناخبون بأصواتهم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
ويشارك في تأمين العملية الانتخابية 70 ألف عنصر أمن، حسب وزارة الداخلية.
والبرلمان المقبل سيكون الثاني منذ أن أطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011).
وتشهد تونس في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية من انتخابات رئاسية بين كل من قيس سعيد، مرشح مستقل، ونبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس". -

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