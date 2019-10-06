عمرو أديب: "لدينا مشكلة بهذا الأمر الخطير.. وبحذر منه من سنين"

06 أكتوبر 2019 - 10:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان يدعون أن مصر لا تواجه أزمة في ملف سد النهضة، معلقا: "إحنا مش هنعمل عليكم فيلم"، لافتا إلى أن الخارجية الأثيوبية أصدرت بيان عن سد النهضة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر لم تدخل مفاوضات سد النهضة منبطحة، بل كان لها مطالب محددة، وعدم التزام أثيوبيا بتنفيذ المطالب المصرية هو السبب في الأزمة، معلقا: "موضوع سد النهضة مش ابن إمبارح".



وأكد أن مصر تواجه أزمة كبيرة في المياه، ومصر تعاني من فقر مائي من قبل بناء سد النهضة، والقيادة الموجودة حاليا مسئولة مسئولية كاملة، منوها بأن الرئيس السيسي أكد أن كل هيئات الدولة مستعدة لمواجهة تلك الأزمة، معقبا: "كل حاجة هتحصل هنقولها، ومش هنخبي حاجة".

