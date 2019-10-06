» شاهد.. أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

06 أكتوبر 2019 - 11:00 م

ثمن الإعلامي عمرو أديب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر الـ 46، مشيرا إلى أنها لم تكن كلمة احتفالية، بل تناولت ما تتعرض له مصر حاليا، حيث لم يركز فقط على التهنئة بالنصر.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر تتعرض لحرب متعددة الوسائل، معلقا: "من هاشتاج لقنوات لواتس آب.. إحنا حلزونة ياما الحزونة"، متسائلا: "أين قناة الجزيرة مما يحدث في العراق"، حيث توفى 106 عراقي حتى الآن.



ولفت "أديب"، إلى أن الإخوان وأتباعهم "عضوا في حرب أكتوبر اليوم بدون سبب"، منوها بأنهم يقصدون من ذلك هدم الجيش المصري، منوها بأن قناة الجزيرة وأفيخاي أذرعي متحدث الجيش الإسرائيلي نشروا تغريدة عن حرب أكتوبر بنفس المعنى.



وسخر "أديب"، من تغريدة قناة الجزيرة عن حرب أكتوبر، قائلا: "الشريط الضيق ده قد قطر 4 مرات"، مضيفا أن حرب أكتوبر قدس الأقداس بالنسبة لمصر، متابعا: "الإخوان نفسهم يهدوا الشعب المصري عشان يحكموا، وناقص يشككونا في إسلامنا".

