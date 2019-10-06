» أستاذ تمويل: مصر تشهد عبورا جديدا في هذا المجال الهام

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الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ما نشهده في مصر حاليا بعد مرور 46 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعد بمثابة عبور جديد في مجال التنمية؛ مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد كثيرا في اقتلاع الإرهاب من جذوره وقلل من انتشاره بشكل كبير. 
وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء الأحد، أن ما قامت به الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية هو بمثابة تجهيز في إطار مشروعات قومية لكي تصبح هذه المنطقة جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن ما تقوم به الدولة في إطار المشروعات القومية هو استثمار يتكلف مئات المليارات، وهذا الاستثمار يُصنف على أنه أولي ويعقبه استثمارا من مجتمع الأعمال المصري العربي الأجنبي، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا من تعمير في منطقة سيناء لا بديل عنه؛ لأنه من المؤكد أن هذه المساحة الشاسعة تحتاج لبنية أساسية كبيرة سواء كانت طرق أو مياه شرب أو صرف صحي أو كهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة جهزت مشروعا قوميا يتكلف 275 مليار جنيه للبدء في تنفيذه في سيناء، مشيرا إلى أن هذه الأموال يتم إنفاقها في البنية الأساسية؛ من أجل أن تصبح منطقة سيناء جاذبة للاستثمار.


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