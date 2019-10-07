العراق يعتزم شراء منظومة دفاع جوي فرنسية

07 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

أعلن العراق عزمه شراء منظومة دفاع جوي فرنسية، بعد تعرض قواعد ومستودعات للحشد الشعبي مؤخراً لقصف من قبل طائرات مسيرة مجهولة.

وتعرضت مواقع عسكرية عدة تابعة للحشد لقصف من قبل طائرات مسيرة مجهولة، خلال الأسابيع الماضية، فيما اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤخراً، إسرائيل مباشرة، بالمسؤولة عن الهجمات.

وناقش وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير، طلب شراء الرادارات الفرنسية، وفق بيان للوزارة.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى بشأن منظومة الدفاع أو كلفة الصفقة وتوقيت تسليمها.

وبحسب البيان، شهد اللقاء كذلك مناقشة تفعيل اللجنة العراقية الفرنسية الخاصة بتقييم التعاون العسكري بين البلدين.

وثمن السفير الفرنسي دور العراق وأهميته، في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا دعم حكومة بلاده لسيادة العراق ووحدة أراضيه باعتباره نقطة التوازن في المنطقة.

وأكد أوبير وقوف فرنسا إلى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية، ووجه دعوة إلى وزير الدفاع لزيارة فرنسا. -

