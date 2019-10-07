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تعليق ناري لـ عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من التعادل الإيجابي لنادي الزمالك أمام إف سي مصر بنتيجة 1/1، مشيرا  إلى أن لديه اقتراحا لصالح مصر ويريح الناس، إبقاء درع الدوري في القلعة الحمراء بعد حصول الأهلي على آخر نسخة موسم 2018/2019 قائلا :"أول سنة في حياتي ميبقاش عندى أمل أن الزمالك حتى ياخد المركز الثاني"
وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الاحد، أن النتائج التي يحققها النادي الأهلي مبهرة، معلقاً :"المدرب فايلر لا نافع معاه جامايكا ونفسي أبعت له وأقوله ارجع اقعد مع أهلك وخلّي بالك من عيالك، خلاص الدوري خلص، ملهوش لازمة نكمل".
وتابع : "حالتنا بلا والأهلي في السما.. كفاية دوري ونقول لكابتن محمود الخطيب خلى الدرع عندك خلاص.. تجيب يمين تجيب شمال تغير مدرب تغير لاعبي مفيش فايدة"، مشيرا إلى أن الزمالك تعادل مع فريق ليس قادرًا على ذكر اسمه قائلا :"بقول للأهلاوية خدوا الدوري وعليه بوسة بنية صافية وقلب صافي بدل ما أعصابنا تتحرق".
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نادي مصر، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ليبدأ الفريق الأبيض مسلسل نزيف النقاط بعد فوزه على الاتحاد السكندري والمقاصة.


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