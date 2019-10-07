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عقب التعادل مع الزمالك..

هاشتاج #اف_سي_مصر يتصدر تويتر

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ـ متابعات

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تصدر هاشتاج اف سى مصر مواقع التواصل الإجتماعى وتويتر، وذلك عقب تعادله أمام الزمالك فى بطولة الدورى المصرى.
وتعادل الزمالك مع إف سي مصر، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.


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