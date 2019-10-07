الكاف يصدم الزمالك بقرار جديد في مباراة "جينراسيون"

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كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن خطاب خطير وصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يمثل صدمة لنادي الزمالك.

وقال "زكي" في برنامجه: "عمرو الجنايني كان يقول إنه متأكد من صعود الزمالك إلى دور الـ16 في مباراة جينراسيون فوت لكن الكاف أرسل اليوم خطابا للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة كان بمثابة صدمة".

وأضاف: "تضمن الخطاب سؤال واضحا لاتحاد الكرة : هل أقيمت مباريات في الدوري المصري بالقاهرة إبان مباراة الزمالك وجينراسيون فوت؟ .. وهذا التساؤل معناه أن الكاف مازال يحقق في الأمر ولم يحسم القصة للزمالك مثلما يظن الجميع".

وتابع: "أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة كلهم تجاهلوا هذا التساؤل ورفضوا الرد عليه وسط حيرة شديدة".

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