مرتضى يشتم فنانا شهيرًالنقده للزمالك: يا كومبارس يا "...."

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

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مرتضى منصور

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على فنان شهير بسبب انتقاداته الدائمة لنادي الزمالك .

وقال "مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "الواد نبيل الحلفاوي الــ(...) الكومبارس دا وأنا بقوله خلي عندك دم .. وخليك محترم .. أنت المفروض تكون عاقل".

وأضاف: "مباراة الزمالك و إف سي مصر كان فيها أخطاء .. وبقول للشامتين من أمثال الأهلاوي نبيل الحلفاوي (المشوار لسة طويل)".

وتعادل الزمالك بهدف مقابل مثله مع نادي أف سي مصر في منافسات الدوري العام ليمنح الأهلي الصدارة.

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