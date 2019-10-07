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فنانة شهيرة: خلعت الحجاب ومش ندمانة ولا حاسة بالذنب

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الفنانة شاهيناز
الفنانة شاهيناز

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شاهيناز

أكدت الفنانة شاهيناز أنها قررت خلع الحجاب دون الرجوع لأحد في قرارها بما فيهم زوجها الذي لن يرفض في الحالتين .

وقالت "شاهيناز" في تصريحات تلفزيونية: "خلعت الحجاب ولست نادمة .. مثلما ارتديته وحينها أيضا لم أكن نادمة .. في الحالتين نفذت قرارا شخصيا نابع من داخلي .

وأضافت: "حين قررت ارتداء الحجاب لم أشعر بأنني أتصرف بشكل خاطيء ، نفس الأمر حين خلعته .. فلا أشعر بالذنب في الحالتين لأن الله خلقنا أحرارا".

وتابعت: "شخصيتي لم تختلف في الحالتين .. قدمت أغنيات وأنا محجبة لكن الجمهور العربي لا يتقبل المطربة بالحجاب".

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