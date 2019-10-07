تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، في آخر تعاملات الأسبوع، وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه، وهو أدنى مستوى للدولار من 4 مارس 2017 الذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.2383

16.3655

أسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16?27

16.37

أسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36