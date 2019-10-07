موسى: مبارك بطل أكتوبر شئنا أم أبينا

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وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمشاركته في نصر أكتوبر، كقائد للقوات الجوية، قائلاً: "مبارك بطل أكتوبر شئنا أم أبينا".

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "مبارك قائد وطني عظيم من قادة أكتوبر، ربنا يمتعه بالصحة. وتابع موسى: "مبارك قال لي إن الفريق أحمد إسماعيل، وزير الحربية وقائد القوات المسلحة إبان الحرب، طلب مقابلته يوم 2 أكتوبر 1973، للاطمئنان على الطيران".

وواصل حديثه قائلاً: "مبارك أكد لي منذ عامين أن جميع أسلحة وأفرع الجيش تعاونت في نصر أكتوبر".

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