جوازات سفر إيرانية تتساقط من قوات الأمن في مظاهرات العراق

07 أكتوبر 2019 - 09:51 ص

انتشر مقطع فيديو، وثق فيه عراقيون وجود جوازات سفر إيرانية، مؤكدين سقوطها من القوات الأمنية التي كانت تطارد المتظاهرين وتقمعهم بالرصاص الحي قرب ساحة التحرير.

كما يظهر الفيديو مجموعة من المتظاهرين وهي تحمل بيدها جوازات السفر الإيرانية التي سقطت من قوات الأمن، أثناء عمليات الملاحقة للمتظاهرين.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات التي تشهدها عدد من المناطق في العراق تتقدمها العاصمة بغداد، منذ الثلاثاء، ضمن موجة احتجاجات على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات والبنى التحتية.