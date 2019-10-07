  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:25 ص
بحث متقدم
ايران

لطمة صينية جديدة لإيران

صورة الخبر

ميزة جديدة في الـ"واتساب" تسهل الخيانة الزوجية

ارشيف

سفاح "النساء" يقتل 39 سيدة بأمريكا

الإعلامي رامي رضوان

تسريب صوتي لعقيد إسرائيلي بعد أسره بحرب أكتوبر

جوزات

جوازات سفر إيرانية تتساقط من قوات الأمن في مظاهرات العراق

مبارك

موسى: مبارك بطل أكتوبر شئنا أم أبينا

الدولار

تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية

ميتشو

محمد صلاح يفاجيء الجميع: ميتشو "بيألف" وعواد منع فضيحة

كهربا

تصرف مفاجيء من كهربا بعد تعادل الزمالك مع "إف سي مصر"

محمد صلاح

يقرأ آية الكرسي دائما .. 7 معلومات عن اللاعب الذي أصاب صلاح

موقع إنجليزي:

ميزة جديدة في الـ"واتساب" تسهل الخيانة الزوجية

الصفحة الأخيرة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

«واتس آب» في طريقه للحل الأمثل

#

"المالية" تزف بشرى سارة وخدمات جديدة للموظفين بالدولة

#

أسرار جديدة عن الـ 3دقائق الأخيرة في حياة الأمير ديانا

#

جوجل يسمح بميزة ثورية في تطبيقات واتساب و ماسنجر

كشف موقع "إكسترا.آي" التقني، الصادر بالإنجليزية، عن أن تطبيق المراسلات الأشهر في العالم "واتساب"، قام بعدة تحديثات جديدة وذلك لجذب أكبر عدد من المستخدمين حول العالم، موضحًا أن هناك ميزة جديدة من شأنها تسهيل الخيانة بين الزوجين، حيث تعتمد على إخفاء الرسائل ذاتيًا.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن تطبيق الـ"واتساب" آخذ هذه الميزة الجديدة من تطبيق "سناب شات"، حيث يتم وضع توقيت محدد للرسائل ومن ثم تحذف نفسها ذاتيًا، واصفًا إياه بأنه مخصصة لـ"خيانة الأزواج"، وفق قوله.

وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة ستحمل اسم "الرسائل المخفية"، أي "Disappearing Messages "، وهو اسم غير جذاب لكنه يفي بالغرض، إلا أن الميزة متاحة فقط على النسخة التجريبية من أحدث إصدار، وهى للجروبات فقط، حتى الآن.

في المقابل، يتوقع بعض الخبراء أن "واتساب" يسعي بإضافة هذه الميزة للجميع من أجل جذب المزيد من المستخدمين، والهيمنة تمامًا على فئة تطبيقات المراسلات الفورية.

وذكر التقرير أن من المفترض أن تظهر تلك الميزة بعد شهور، إلا أن الخبراء حذروا من خطورتها على المتزوجين، فهي ستكون بمثابة "قنبلة موقوتة" تسهل على الخائن مهمته، دون فضح أمره، بحسب ما ذكره الموقع.

واختتم الموقع، تقريره، بأن الميزة الجيدة لم تتح لكل المستخدمين، إلا أنها أصبحت متاحة لبعضهم عشوائيًا، ومن المتوقع أن تتاح للجميع في أقرب وقت، حيث سيتمكن المستخدمون من تشغيل هذه الميزة أو إيقافها أو تغيير الحد الزمني في إعداداتهم.

وجدير بالذكر، أنه في عام 2009 تم إنشاء تطبيق الـ"واتساب"، من قبل مبرمجي الكمبيوتر براين أكتون وجان كوم، حيث كان يعملان سابقًا في موقع الـ"يوتيوب"، التابع لـ جوجل.

وعن اختيار الاسم، ذكر المبرمجان أن  توصلوا إلى هذه الاسم لأنه يبدو مثل "ما الأمر"، وسرعان ما أصبح أحد أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» تصريحات مهمة للمالية عن الحد الأدنى للأجور
» رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى: برضو هتقولوا "مرتضى" و ولاده؟
» حفيد مبارك ينشر أحدث صورة لجده .. ويهنيء القوات المسلحة
» بعد اتهماها بعد معرفة والد طفلها الحقيقي .. فنانة شهيرة: أتمنى الموت
» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة .. ومطالبات بالدعاء لها
» فنانة شهيرة: خلعت الحجاب ومش ندمانة ولا حاسة بالذنب
» تغريدة فرج عامر تغضب جمهور الزمالك بعد التعادل مع "إف سي مصر"
» مدرب اف سي مصر يكشف تفاصيل التعادل مع الزمالك
» شاهد.. أول ظهور للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان
» إسرائيل تعتزم إنشاء مشروع دفاع جوي جديد خشية هذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية