» 6 أفيال قتلى فى محاولة لإنقاذ رضيع من الموت

قتلت 6 أفيال أثناء محاولتها إنقاذ فيل رضيع من شلال قوي يعرف بـ"شلال الجحيم"، وهو أكبر وأشهر الشلالات داخل متنزه "خاو ياي" الوطني في تايلاند.

وأشار المسئولون في المتنزه، إلى أن الأحداث تعود إلى تسلل رضيع فيل إلى منطقة الشلال، وفي محاولة إنقاذ الرضيع، قرب الطريق السريع في منطقة براشين بور، غير أن مجموع 6 أفيال من القطيع غرق ونفق، بينما عثر على فيلين آخرين وهما يكافحان من أجل النجاة، على حافة هاوية عند الشلال، وتمكنت السلطات من إنقاذهما، وتم التقاط فيديو للحظة نجاتهما، حسب ما ذكره موقع" لبنان 24".

وأشارت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والنباتات في تايلاند إلى أنه تم استدعاء المسئولين إلى مكان الحادث، السبت، عندما كانت مجموعة من الفيلة تسد طريقا بجانب الشلال، وبعد 3 ساعات، شوهدت جثة فيل في الثالثة من عمره بالقرب من قاعدة "هاو ناروك"، وتم اكتشاف 6 أفيال أخرى نافقة في مكان قريب، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال رئيس المتنزه الوطنية خانشيت سرينوباوان، إنه تم إخضاع الفيلين اللذين تم إنقاذهما للمراقبة.

وأشار مؤسس جمعية أصدقاء الحياة البرية في تايلاند إدوين ويك إلى أن الفيلين الناجيين، ربما يواجهان صعوبة في البقاء حيث تعتمد الأفيال على قطعانها الكبيرة للحماية وتوفير الغذاء.

جدير بالذكر أنه عدد الأفيال الآسيوية في تايلاند يبلغ حوالي 7000 فيل، أكثر من نصفها يعيش في الأسر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهلك فيها قطيع من الفيلة، ففي عام 1992 نفقت 8 أفيال، في قضية لفتت اهتمام الناس وتحولت إلى قضية وطنية في تايلاند.





The wild elephant duo have managed to escape the death by climbing up from the rocky waterfall of Haew Narok in Khao Yai National Park after plunging into the flash floods and soaking in the deep water for nearly a day.#KhaoYai #HeawNarokWaterfall #BangkokTribune #bkktribune.com pic.twitter.com/wOPvyC7gkX