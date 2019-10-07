» الزمالك يظهر العين الحمراء للاعبى الفريق الأول

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مرتضى منصور
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طالب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور من الشركة الراعية، بإرسال المستحقات المتأخرة له.

فى سياق متصل أظهر مجلس الإدارة العين الحمراء للاعبي الفريق الأول، بتغليظ عقوبة الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ300 ألف جنيه، معتبرًا أنها "الفتنة" التى تشعل الأمور بالفريق.

فى سياق آخر اقترب مجلس الإدارة من إنهاء ملف تعديل عقود خماسى الفريق محمود جنش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وطارق حامد وعبد الله جمعة الأيام المقبلة، واستغلال فترة توقف الدورى فى التفاوض معهم، والوصول لحلول لتفادى الأزمات مرة أخرى بعد أزمة الحارس "جنش".

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