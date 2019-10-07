» اقتصادي: خفض الوقود سينعكس على أسعار السلع مع تشديد الرقابة

07 أكتوبر 2019 - 10:48 ص

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن التخفيض الذي قامت به وزارة البترول على أسعار الوقود بنسبة 4% تقريبًا، جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط دون 67 دولارًا للبرميل وهو السعر المربوط عليه سعر برميل النفط بالموازنة العامة لمصر.

وأضاف "الشافعي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن صعود أسعار النفط فوق 70 دولارًا بعد حادث أرامكو السعودية لم تدم إلا أيام قليلة، لذلك لم يتم التعويل على هذه الفترة عند مراجعة أسعار الوقود فى مصر، خاصة أن فترة القياس والمراجعة للأسعار ربع سنوية أي لمدة 3 أشهر

وأشار إلى أن مكاسب خفض الأسعار ستنعكس على الأسواق بخفض تكاليف النقل وجزء من تكلفة الإنتاج، ومن ثم هبوط جزئي في الأسعار، لافتاً إلى أن الأسواق لن تستجيب لأن أغلب الأسواق في مصر شبه عشوائية، الأمر الذي يجعل الرقابة على الأسواق ضرورة ملحة الفترة المقبلة

وقال إن الفئات المتوسطة والأقل دخلا من المفترض أنها المستفيد من الخفض فى سعر الوقود، كل ما في الأمر هو تكثيف الحملات على الأسواق والتواصل مع الغرف الصناعية للوصول إلي خفض حقيقي في أسعار المنتجات خاصة مع خفض المازوت 250 جنيها للاستخدامات الصناعية وهو أحد المؤثرات على الأسعار.