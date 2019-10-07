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التضامن: مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني لدعم ذوي الاحتياجات

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التضامن
التضامن

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تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمركز الثقافي البريطاني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، وذلك حرصًا من الطرفين على إدماجهم في الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.  

وأكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية أن هذه المبادرة ستتيح فرصاً أكبر لوزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعرف على العوامل التي تحول دون احجام ذوي الإعاقة على فرص العمل من جهة أو عدم قبولهم من جانب أصحاب الاعمال من جهة أخرى وطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2018 وصلت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر الى 10.6% من تعداد السكان ، وقد أتى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بحقوق متنوع ومتكاملة لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومن هذه الحقوق وجوب تعيين نسبة 5% من القوة العاملة .

وفي تعليق لها قالت إليزابيث وايت مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر " هدفنا هو خلق وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاقتصاد الإبداعي والمشاريع المجتمعية، فهناك ما يقرب من مليار شخص حول العالم يواجهون تحديات بسبب الاعقة ومن أولويات الحكومة البريطانية إيجاد حلول مبتكرة تتيح لهم فرصة حياة كريمة. وفي المجلس الثقافي البريطاني نريد أن نتشارك مع الجميع الدروس المستفادة من المشاريع التي تقودها نقودها في أوروبا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة الأخرى. 

 الجدير الذكر أن مؤسسة " يومكن" ستكون شريكاً في التعاون مع الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني ، علماً بأن المؤسسة هي منصة مفتوحة للابتكار والتمويل الجماعي للعالم العربي تسعى الى سد الفجوة بين التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية مما سيكون عاملاً جاذباً لشباب المبتكرين والمهندسين حديثي التخرج والمصممين والباحثين بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتعظيم طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل كافة المعوقات التي يمكن أن تقابلهم في سوق العمل . 


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