إسرائيل تجرى عملاً ضخمًا تحت الأرض بالقدس

07 أكتوبر 2019 - 01:14 م

لأجل التغلب على نقص فى قبور اليهود بالمدينة المقدسة، تجرى إسرائيل بناء مقبرة ضخمة جديدة تحت الأرض.

وبحسب ما نشره موقع الحرة فإن طول المقبرة التي تجري إسرائيل حفرها يبلغ ميلاً، حيث تضم 23 ألف غرفة دفن تصطف على الجدران والأرض، في جانب تل أسفل الجبانة اليهودية الرئيسية بالقدس، في جفعات شاؤول، التي تنفد الأماكن الخالية فيها بوتيرة سريعة.

وعن التكاليف استثمرت شيفرا كديشا، المجموعة الرئيسية التي تشرف على دفن اليهود في إسرائيل، حوالي 300 مليون شيكل (86 مليون دولار) في هذا التحول العصري في طقس الدفن القديم وهو تحول تأمل أن يخفف الضغط على المقابر.

وكانت عشرات المقابر في إسرائيل قد أغلقت أبوابها بالفعل أمام أي أعمال دفن جديدة، ويتم دفن غير اليهود، الذين يشكلون أقلية في إسرائيل، في مقابر منفصلة.

من جانبه قال شانانيا شاشور، مدير فرع محلي في شيفرا كديشا: "وفقا لخطتنا، بعد الانتهاء من الجزء الأول المؤلف من 23 ألف قبر، ربما سيكون لدينا مساحة كافية لمواصلة الحفر تحت الأرض"، منوها أننا "سنمضي قدمًا إذا تقبل الناس هذه الطريقة الجديدة".