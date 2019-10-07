  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:44 م
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

"ترامب": حان القوت لإنهاء الحرب في سوريا

الرئيس الراحل السادات

لهذا السبب قدمت "جولدا مائير" اعتذارًا رسميًا لـ السادات

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يطرح ألبوما غنائيا جديدا بالأسواق

وزير التعليم

شوقي: فصل 1070 معلمًا من الجماعات المحظورة

ارشيف

حزمة قرارات لـ"الوزراء" العراقى لتهدئة التظاهرات

مبارك وحفيده عمر

أحدث صورة لمبارك مع حفيده تثير ضجة

وزير التعليم

وزارة التعليم تزف خبرًا سارًا للمعلمين

ارشيف

تفاصيل هروب حكم من إدارة مباراة بالسودان

تحرش

لبناني يتحرش بسعوديات ويثير غضب المملكة

محمد صلاح وفيفي عبده

فيفي عبده تدعم محمد صلاح: "لا يمني عليه وأنا أكل مصارينه"

تفاصيل هروب حكم من إدارة مباراة بالسودان

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

#

هذا هو حكم من فاته الركعة الأولى في صلاة العيد

#

مفاجأة.. رئيس الزمالك يدعو "الخطيب" لنهائي الكونفدرالية

#

الزمالك يدرس تقديم تظلم لـ"كاف"

التعليم

طارق شوقى

التعليم الفني

وزيرالتعليم

فى مشهد طريف، هرب حكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون من ساحة ملعب المباراة لفريقين مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان فى مسابقة الكأس، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة.

الحكم الضحية يدعى عثمان آدم موسى آدم، كشف تفاصيل ما جرى فى المباراة التى سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابا مأساويا في أحداثها، وفقًا لحديثه مع "سكاي نيوز عربية".

احتسب آدم هدفا رابعا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.

وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداء من الجماهير بالحجارة".

وأوضح أنه فكر في الخروج ركضا من الملعب تفاديا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضا، إذ لاحقه البعض قذفا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف الحكم السوداني أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".

وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.


.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذا السبب.. "البدري" يلغى أول تدريب لـ"الفراعنة"
» ذهول بمطار أبو ظبي ..بسبب "مسافر القرن"
» القبض على «أنجلينا جولي» الإيرانية.. بهذه التهمة
» مروع.. عاد جثة هامدة من عيد ميلاد والد زوجته
» تعرف على أقوى مخلوق على وجه الأرض
» بعد أعمال التجديد.. "الموناليزا" تعود
» عاجل.. وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان
» احذري.. طلاء الأظافر قاتل
» التضامن: مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني لدعم ذوي الاحتياجات
» البيض المسلوق على الريق يقي من هذه الأمراض
» اقتصادي: خفض الوقود سينعكس على أسعار السلع مع تشديد الرقابة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية