تفاصيل هروب حكم من إدارة مباراة بالسودان

07 أكتوبر 2019 - 01:21 م

فى مشهد طريف، هرب حكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون من ساحة ملعب المباراة لفريقين مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان فى مسابقة الكأس، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة.

الحكم الضحية يدعى عثمان آدم موسى آدم، كشف تفاصيل ما جرى فى المباراة التى سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابا مأساويا في أحداثها، وفقًا لحديثه مع "سكاي نيوز عربية".

احتسب آدم هدفا رابعا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.

وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداء من الجماهير بالحجارة".

وأوضح أنه فكر في الخروج ركضا من الملعب تفاديا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضا، إذ لاحقه البعض قذفا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف الحكم السوداني أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".

وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.



