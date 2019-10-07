حزمة قرارات لـ"الوزراء" العراقى لتهدئة التظاهرات

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وكالات - سارة أشرف

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زف مجلس الوزراء العراقى، خبرًا سارًا بشأن العاطلين، إذ قرر منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار(150دولارًا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.

وقرر المجلس فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوى الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوى الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

جاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها المجلس في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.

كما تقرر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.

وشملت قرارات المجلس إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين خلال مدة ثلاثة أشهر وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.


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