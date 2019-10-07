"ترامب": حان القوت لإنهاء الحرب في سوريا

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فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قادة العالم، بتغريدته عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث أعلن بشكل مباشر عن نيته في إنهاء تورط الولايات المتحدة الحرب مع "داعش" في دول الخلافة، كسوريا والعراق.

وكتبت "ترامب" في تغريدته، اليوم الإثنين، قائلاً: "منذ قرابة الـ3 سنوات، وتحارب الولايات المتحدة في حروب "سخيفة" ولا نهاية لها، لذا حان الوقت للخروج من هذا كله، واصفًا إياها بـ"قبلية"، مؤكدًا أن حان الوقت لعودة الجنود إلى وطنهم"

وتابع "ترامب": "سنكافح من أجلنا، وسنحارب فقط من أجل فوز بلادنا، وهذا يعني أنه سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد، معرفة وضعهم جيدًا، وما يريدون فعله بمقاتلي داعش الذين تم أسرهم في "الجوار" منهم.

وأضاف في تغريد أخرى: "إن هذه الدول تكره "داعش" ونحن جميعًا نكرهم، فهم كانوا أعداءهم لسنوات، ولكن نحن على بعد 7000 ميل منهم، ورغم ذلك نسحق داعش مرة أخرى إذا جاءوا في أي مكان بالقرب منا!".

وفي نفس السياق، أعطى "ترامب"، أمس الأحد، الضوء الأخضر لعملية تركية مرتقبة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تتدخل بينما تشن أنقرة عمليتها التي "خططت لها طويلاً".

وتشكّل الخطوة تحولاً بارزاً في السياسة الأمريكية وتخليًا ملحوظًا عن الفصائل التي تحالفت مع واشنطن في المعركة ضد تنظيم داعش الذي كان يسيطر على أجزاء من سوريا والعراق، بحسب موقع "مصراوي" .


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