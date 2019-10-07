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"عنيك في عنينا" تسلم نظارات طبية للعمالة غير المنتظمة بالعلمين

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عينك في عنينا
عينك في عنينا

أمينة عبد العال

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العلمين

صناع الخير

عينك في عنينا

سلمت مبادرة "عنيك في عنينا" التي تنظمها  مؤسسة صناع الخير للتنمية و اوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء 173 نضارة طبية عالية الجودة لعمال العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة  الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال قافلة المبادرة التي تم تنظيمها مؤخرا بالتعاون وتحت رعاية وحضور وزير القوى العاملة .

وأوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا أن قافلة المبادرة التي تم تنظيمها بالمشروعات القومية الكبرى بالعلمين الجديدة جاءت تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة وصناع الخير  برعاية رئاسة مجلس الوزراء ونجحت القافلة في توقيع  الكشف الطبي على 631 عاملا، وتقديم علاج ل 245 عاملا ، وتحويل 26 عاملا لإجراء عمليات جراحية بالمجان، وعمل مقاسات نظارت ل 173 نظارة طبية .

وأكدت صبري أن قوافل عنيك في عنينا بالإضافة إلى مشاركتها تقديم الخدمات الطبية المميزة للعمالة غير المنتظمة في مجال العيون فإنها تنظم قوافلها أسبوعيا بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون، وتتنوع إما بين قوافل للكشف وقوافل توزيع النظارات الطبية للحالات التي تم الكشف عليها مسبقاً، وأيضا قوافل لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك من غير القادرين بالمجان بعد التأكد من استحقاقها.

من جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن قافلة العلمين الجديدة هي القافلة الثالثة ضمن قوافل الكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى  حيث نجحت القافلة الأولى في توقيع الكشف الطبي على أكثر من 3 ألاف عامل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إطلاق القافلة الثانية، والتي وجهت خدماتها لعمال مشروع تحلية المياه العملاق بجبل الجلالة.


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