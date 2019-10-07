إبراهيم عيسي: "نصر أكتوبر نجح علشان مكنش فيه إخوان"

علق الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، قائًلا: "تحقق النصر حين كان قيادات الإخوان في السجون"، ما أثار جدلاً واسعًا لعى مواقع التواصل.

وكتب "عيسي" في تغريدته، قائًلا: "تحقق النصر في ستة أكتوبر 73حين لم يكن في مصر سلفيون يكفرون البلد وكان قيادات الإخوان في السجون أو هربين خارج البلاد وكانت الجماعة نفسها عدة عائلات متناثرة تخفي ولاءها الإخواني. حين تمكن السلفيون من مصر وعاد الإخوان فيها وإليها كان القتل والدم والاغتيال في 6 أكتوبر 81".

ولاقت التغريدة تفاعًلا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالآتي: "على جميع المصريين دعم إبراهيم عيسى"، "كان النصر بفضل الله ودعاء المؤمنين وكانت الهزيمة الساحقة الماحقة في 67 لما اجتمع الفن وهيكل قصدي الصحافة والطرف الثالث"،"صدقت يا استاذنا.اللهم ما ارحم زعيمنا قائد النصر العظيم".

وحلت أمس الأحد الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر العظيم، وهزيمة القوات الإسرائيلية هزيمة ساحقة .