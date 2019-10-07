"التعليم" تعلن صرف 15 جنيهًا لكل حصة زيادة للمعلمين

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أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أنه تقرر مد مهلة استكمال البيانات والشهادات المهارية المطلوبة للمتقدمين لمدة 3 شهور.

وأضاف أن كافة المتقدمين للمسابقة السابقة يمكنهم التقديم مرة أخرى بنفس المستندات دون أعباء مالية، مؤكدًا وأكد أنه سيتم فتح باب التسجيل ليتم مراجعة وفرز البيانات، خلال 10 أيام، على أن يتم استكمال البيانات خلال يومين.

وتابع أن الحصر الذي تم للمعلمين، كشف عن وجود عجز 320 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المدارس ستصبح وحدة مستقلة خلال 2021.

وأعلن «عمر» عن فتح باب زيادة نصاب الحصص المدرسية بمعدل 3 حصص أسبوعيًا لمن يرغب مقابل 15 جنيها للحصة، كما سيتم صرف 200 جنيه لكل معلم، يتم انتدابه خارج مدرسته، كندب جزئي.


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