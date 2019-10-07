«بن سلمان» يلتقي «هادي» سرًا.. هذا ما اتفقا عليه

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متابعات - الطيب حسين

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شهد مقر إقامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الرياض، اجتماعًا هامًا لم يعلن عنه، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

جاء هذا وفق ما نقلت صحيفة «عدن الغد» اليمنية عن مصادر، واصفة الاجتماع بالمطول.

وبحسب الصحيفة، فقد عقد الاجتماع بمقر إقامة الرئيس هادي، مساء السبت واستمر لساعات، وكرس لمناقشة اتفاق سلام محتمل في عدن.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين حسما عددا من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق.

وقال مصدر حكومي للصحيفة إن التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال أيام، لكن مصدرا حكوميا آخر مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب إلى تفاهمات تفضي إلى توقيع اتفاق السلام هذا.

ومساء الأحد، بحث نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في أبوظبي التنسيق العسكري بين المملكة والإمارات، في زيارة تأتي في أعقاب إبداء الرياض إيجابية تجاه عرض للتهدئة في اليمن، حسبما أفادت الاثنين وكالة الأنباء الإماراتية.

واستقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان نائب وزير الدفاع السعودي في قصره في العاصمة الإماراتية.

وبحسب وكالة الأنباء، بحث المسؤولان «التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية».

كما تطرقا إلى «التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها».


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