» تعليق قوي من «حازم إمام» على تعادل الزمالك

بعد تعثر نادي الزمالك أمام إف سي مصر والتعادل بهدف لكل منهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، علق حازم، إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم نادي الزمالك سابقا، قائلا: "مشوار الدوري ما زال طويلا، وتعثر الزمالك في لقاء لا يعني أنه خسر لقب الدوري، أو ابتعد عن المنافسة".

وأضاف حازم إمام في تصريحات إذاعية اليوم: "أتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".

وتابع: "فريق الزمالك داخله لغز كبير خلال الوقت الحالي، الزمالك بعدما بدأ مشواره مع ميتشو بأداء متميز، وحقق نتائج رائعة في مسابقة كأس مصر، وبعد ذلك حدث تراجع غريب عقب لقاء السوبر أمام الأهلي".