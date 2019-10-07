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نائب يطالب الحكومة بتوعية المواطنين حول قانون التصالح

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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طالب المهندس إيهاب منصور، نائب العمرانية، الحكومة بتنظيم حملات توعية للمواطنين حول قانون التصالح.

وأشار النائب خلال جلسة لجنة الإسكان، اليوم، إلى عدم وجود أي توعية للمواطنين، وكذلك عدم إعلان المحافظات لأسعار المصالحات، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح.

وأشار نائب العمرانية إلى أن عدد المتقدمين للتصالح في كل المحافظات بلغ 10 آلاف فقط، رغم وجود 5 ملايين مخالفة.

وأشاد النائب خلال الجلسة بالدور القومى لنقابة المهندسين ومساعدتها القوية لإنجاح هذا القانون وغيره في تفعيل واضح لدور النقابة لخدمة المجتمع.



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