مفاجأة..«العادلي» يطعن على تغريمه 500 جنيه

07 أكتوبر 2019 - 06:03 م

قدم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، طعنًا على حكم تغريمه 500 جنيه مصري، في قضية أموال الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية ”فساد المليار جنيه“، والتي أدانته فيها المحكمة بالغرامة.

ونقلت صحيف -المصري اليوم- عن مصادر، قولها إن الطعن الذي قدمه حبيب العدلي، قُدم لمحكمة النقض، وطالب فيه بإلغاء حكم الغرامة، وتنظره محكمة النقض والنيابة العامة ضمن طعون باقي المتهمين، في يناير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة ، قضت ببراءة العادلى و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.