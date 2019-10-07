"الموت أهونلكم".. ريهام سعيد تسخر مجددًا من أصحاب السمنة

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

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تصريحات

ريهام سعيد

الجدل

أصحاب السمنة

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل مجددًا، بتصريحاتها المسيئة لمرضى السمنة، والتي أدت لإيقافها عن الظهور بالإعلام خلال شهر أغسطس الماضي.

كما سخرت ريهام اليوم من عدم انتظامها في الريجيم الذي تتبعه، حيث كتبت عبر حسابها على Instagram : "بلغبط لغبطة السنين في الدايت يا لهوي يا لهوي.. اللي يزعل هو حر الموت أحسن من التخن".

ومؤخرًا كشفت سعيد عن زيادة وزنها نتيجة توقفها عن العمل ووجودها في المنزل باستمرار، لا سيما مع كثرة الأكل بسبب الفراغ، وأعلنت أن ستتبع حمية غذائية لإنقاص الوزن، كاشفة عن تفاصيلها للجمهور.

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