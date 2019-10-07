» «فايلر» يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

وجه رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المحترف في صفوف أفيش البرتغالي، مشيدًا بإمكانياته ومؤكدا أنه سيخدم الفريق مستقبلا.

وأضاف مصدر أن أمير توفيق عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، عرض خلالها مقاطع فيديو للاعب محمود عبد المنعم كهربا، لإبداء وجهة نظره في التعاقد معه.

وأضاف أن أمير توفيق عرض خلال الجلسة، أبرز مشاركات كهربا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، إضافة إلى مقاطع أخرى من احترافه في السعودية والبرتغال.

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا للعب في صفوف نادي أفيش البرتغالي مطلع الموسم الجاري بـ"بطاقة مؤقتة"، لحين فصل المحكمة الرياضية الدولية في رفض اتحاد كرة القدم المصري منحه بطاقته الدولية.

وذلك بعد تأكيد ناديه الزمالك أن اللاعب مرتبط معه بعقد رسمي ولا يحق له الانتقال إلى أي ناد إلا بموافقته.

وارتبط اسم كهربا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال يناير المقبل، مع تحفظ من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، حتى حصول على أوراقه الرسمية من الزمالك، وفض النزاع مع رئيس النادي الأبيض.