صدور قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

محمد فضل- متابعات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية.
وقال «عبدالغفار»، أنه صدر قرار بتعيين د عبد العاطي لاشين محمد منسي نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. عادل توفيق إبراهيم محمد عميدًا لكلية التربية بجامعة مدينة السادات.
وشملت القرارات الجمهورية تعيين د. هشام محمد فوزي إبراهيم شعبان عميدًا لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق.
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