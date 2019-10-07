» «إعلام القاهرة» تُنظم ندوة بعنوان «حرب أكتوبر.. ملحمة النصر والبناء»

07 أكتوبر 2019 - 07:01 م

تُنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة تحت عنوان «حرب أكتوبر.. ملحمة النصر والبناء»، غدًا الثلاثاء، الموافق 8 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا، حيثُ تقام الندوة تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور، محمد عثمان الخشت.

وقالت عميد كلية الإعلام الدكتورة، هويدا مصطفى، إن الندوة تضم جمعًا من الأكاديميين والخبراء العسكريين والمثقفين والإعلاميين، موضحة أنها تتناول مختلف الجوانب السياسية والفكرية والعسكرية لنصر أكتوبر، وذلك بهدف تعريف الأجيال الجديدة بما صنعه شعب مصر وجيشه لاسترداد الكرامة والأرض والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية وسيادتها على كامل ترابها الوطني.

وأضافت هويدا، أنه يجرى خلال الندوة لقاءً مفتوحًا بين طلاب الكلية وأساتذتها والخبراء العسكريين حول أسرار الملحمة العظيمة لانتصارات أكتوبر.

وأشارت هويدا، إلى أنَّ الندوة يتخللها افتتاح معرض للصور والمطبوعات، وعرض فيلم الكلية عن حرب أكتوبر، وعرض الفيلم الفائز بالمركز الأول بمسابقة أفضل فيلم قصير عن حرب أكتوبر