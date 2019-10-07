» تراجع حاد فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

07 أكتوبر 2019 - 07:36 م

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، حيث بلغت قيمة التراجع نحو 3 جنيهات للجرام.



وجاءت أسعار الذهب المحلي كما يلي:









اسعار الذهب فى محلات الصاغة:

الذهب عيار 18 سعر 589.63 جنيه

الذهب عيار 21 سعر 687.90 جنيه

الذهب عيار 24 سعر 786.18 جنيه