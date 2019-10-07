ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

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حسن علام- متابعات

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التعاملات المسائية

االدولار

شهدت أسعار الدولار، ارتفاع طفيف للغاية خلال التعاملات المسائية، |حيث بلغت قيمة الارتفاع نحو قرش واحد فى بعض البنوك على رأسهم البنك المركزي ليسجل سعر الدولار 16.2421 جنيه للشراء، 16.3673 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنوك الحكومية (البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة)، 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 سعر البيع للدولار.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 16.24 جنيه للشراء، 16.34 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار فى بنك التعمير والإسكان 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الدولار فى البنك العربي الأفريقي 16.24 جنيه للشراء، 16.34 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.27 جنيه للشراء، 16.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.26 جنيه للشراء مقابل 16.36 جنيه للبيع، وفى بنك كريدي أجريكول 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.


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