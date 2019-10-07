رسميا.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدون جمهور

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي والزمالك بدون جمهور، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشفت مصادرأن اتحاد الكرة قرر أن تكون مباراة القمة المقبلة بدون حضور جماهيري على استاد القاهرة الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن مسئولي اتحاد الكرة خاطبوا مسئولي الأهلي والزمالك وأبلغوهم أن المباراة ستكون بدون حضور جماهيري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عقب التعادل مع فريق اف سي مصر بالجولة الثالثة بهدف لكل منهما.