» رضا عبدالعال يحذر صالح جمعة من هذا السيناريو الخطير

توقع الكابتن رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، انتقال صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، |إلى أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري مثل الشرقية للدخان وفاركو، حال عدم التزامة واستمراره على النهج الذي يسير عليها حاليًا.



وعلق عبدالعال، على استبعاد لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة الفريق بالمباريات حتى الآن، وطالبه بالالتزام والمشاركة بجدية في التدريبات حتى يقنع المدير الفني للفريق بإمكانياته وأحقيته في اللعب.





وقال موجها حديثه لـ صالح جمعة في فيديو نشره عبر قناته على Youtube: "لو رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي غير مقتنع بك، لابد أن تواصل الالتزام وتشارك في التمرين مع الفريق وافعل كل ما بوسعك لتعود مرة أخرى للمشاركة فى المباريات".





وأوضح عبدالعال، أن صالح جمعة لديه موهبة كبيرة، وهذه الفرصة تعد الأخيرة له قبل الخروج من الأهلي نهائيًا، متوقعا أنه في حال استمر بعدم التزامه، فإنه قد يضطر للعب في أندية تلعب بدوري الدرجة الثانية مثل الشرقية للدخان وفاركو.



