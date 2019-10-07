حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

"أديب": الفكرة المرعبة الآن في الشرق الأوسط هي هذا الأمر الهام
«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل فصل 1070 معلما
السيناريوهات المقلقة من انسحاب قوات أمريكا من سوريا
الوقاية من السمنة خير من مصاريف التخسيس (وصفة طبية)
لمهمة طارئة.. عودة «وزير الإعلام» قريبًا
مصر تبحث إنشاء أكبر سد في هذه الدولة الإفريقية
رسميا.. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدون جمهور
أول قرار قضائي ضد جدة الطفلة «جنة»
طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»
صدور قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
المصريون ووكالات
فجر
04:35
شروق
05:58
ظهر
11:47
عصر
15:07
مغرب
17:37
عشاء
19:07