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الإمارات ترفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان

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أعلنت الإمارات، الاثنين، رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان اعتبارا من الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "القرار يأتي بعد متابعة الوزارة (الأمور) المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية".
ويأتي القرار بالتزامن مع زيارة غير محددة المدة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى أبوظبي؛ للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني.
وكانت كل من الإمارت والبحرين، حذرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، رعاياهما من السفر إلى لبنان، عقب إعلان الحريري، من السعودية، استقالته من الحكومة، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.
وفي منتصف شباط / فبراير الماضي، أعلن سفير الرياض لدى بيروت، وليد بخاري، إلغاء تحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان.
ويعول لبنان على السياح الخليجيين من أجل تدعيم اقتصاده. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمية فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمية. -

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