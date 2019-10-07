» ناقد سينمائي يحذر من فيلم «الجوكر» لهذا السبب

07 أكتوبر 2019 - 11:30 م

قال الناقد السينمائي محمود مهدي، إن الفيلم العالمي "الجوكر" يعد من أفضل أفلام العام على المستوى الفني والتقني، موضحًا أن الفيلم يتضمن أداء تمثيليا فريدا.



وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TeN" الفضائية، أن الأرقام القياسية التي حققها "الجوكر"، جعلت الجماهير تذهب لرؤية الفيلم الذي سيغير أمريكا، وفقًا لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع "مهدي"، أن أمريكا ابتعدت عن الأفلام الشعبية التي تمجد العنف كحل للجرائم، لأن المجتمع الأمريكي غير آمن، بسبب الأسلحة المتداولة بين أفراد الشعب، وجرائم القتل العشوائي والعنصري والإرهابي وغيرها، مضيفًا: "وبناء عليه هما بيخافوا إن أفلام زي الجوكر تأثر على منظور العنف والناس اللي معاها أسلحة في الشوارع".

